Gardi, agente di Perr Schuurs, ha parlato dell’approdo del difensore olandese suo assistito al Torino: le dichiarazioni

Ai microfoni di Tuttosport ha parlato Gardi, agente di Perr Schuurs, nuovo difensore del Torino.

LE PAROLE – «Schuurs è arrivato a Torino avendo già una visibilità internazionale, tanto che diverse squadre avevano già bussato alla porta dell’Ajax. Ma quando si è presentato il Torino abbiamo ritenuto fosse l’approdo migliore per Perr. Potrà crescere ed il lavoro sulla tattica, in Italia, è particolare. E Vagnati lo voleva fortemente da sei mesi. Ha realizzato un colpo incredibile: non succede quasi mai che l’Ajax lasci un proprio giocatore a queste cifre. Vuole diventare uno dei più forti nel suo ruolo e guadagnarsi il posto fisso nell’Olanda, gruppo del quale fa già parte».

