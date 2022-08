Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Lazio si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Torino Lazio 0-0 MOVIOLA

1 ‘ Fischio d’inizio –Si gioca! Il primo pallone è della Lazio

4′ Angolo per il Torino – Bello spunto in velocità di Radonjic che fa carambolare il pallone sulle gambe di Patric

5′ Occasione Torino – Provedel va a vuoto in uscita, il colpo di testa di Singo però finisce alto sopra la traversa

9′ Occasione Torino – Linetty conquista palla, Sanabria tenta il tiro ma non inquadra la porta

14′ Angolo per il Torino – Altro corner per i granata, che stanno provando a premere sull’acceleratore e in questo primo quarto d’ora hanno sicuramente convinto maggiormente rispetto ad una Lazio molto timida

22′ Occasione Torino – Ripartenza granata con Vlasic che serve Singo, il cross dell’ivoriano è deviato in corner. Dalla bandierina, Provedel esce ancora malamente ma nessun giocatore del Toro ne approfitta

24′ Occasione Lazio – Marusic dialoga con Zaccagni e si ritrova a tu per tu con Milinkovic-Savic, il portiere granata gli chiude lo specchio e fa suo il pallone

39′ Occasione Lazio – Cross dalla sinistra di Zaccagni, Milinkovic-Savic esce sicuro in presa alta e fa ripartire il Toro

45′ Fine primo tempo – Si chiude senza recupero, Toro e Lazio vanno negli spogliatoi sullo 0-0

SECONDO TEMPO

46′ Via alla ripresa – Si riparte al Grande Torino, Juric e Sarri decidono di non fare cambi durante l’intervallo

49′ Ammonito Cataldi – Il primo cartellino giallo è per Cataldi, il quale atterra Radonjic in mezzo al campo

55′ Occasione Lazio – Immobile sfugge a Buongiorno e calcia con il sinistro, è attento Milinkovic-Savic nella respinta

59′ Occasione Torino – Un pallone sporco finisce sul sinistro di Ricci, la sua conclusione è strozzata e finisce centrale tra le braccia di Provedel

62′ Doppio cambio Lazio – Entrano Marcos Antonio e Basic, escono Cataldi e Vecino

63′ Occasione Lazio – Immobile vince il duello con Buongiorno e va al tiro, è decisiva la deviazione di Djidji con il pallone che esce di pochissimo

65′ Occasione Lazio – Pasticcio in costruzione tra Milinkovic-Savic, Ricci e Buongiorno, si inserisce Sergej ma il suo tiro è deviato in corner

71 ‘ Juric e Sarri cambiano – Pedro prende il posto di Felipe Anderson, mentre tra i granata entrano Lukic per Linetty, Pellegri per Sanabria e Lazaro per Singo

73′ Giallo per Marcos Antonio – Brutta entrata del centrocampista ai danni di Ricci, l’arbitro Piccinini ammonisce il biancoceleste

82 ‘ Altri cambi – Juric inserisce Seck per Radonjic, Sarri sceglie Luis Alberto e Cancellieri al posto di Milinkovic-Savic e Zaccagni

90′ Tre minuti di recupero

93′ Ammonito Lazzari

93′ Fine partita – Finisce qui, tra le proteste della Lazio perché l’arbitro ha fischiato la fine con i biancocelesti che stavano ripartendo

Migliore in campo: Buongiorno al termine del primo tempo PAGELLE

Torino Lazio 0-0: risultato e tabellino

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (71′ Lazaro), Linetty (71′ Lukic), Ricci, Ola Aina; Vlasic, Radonjic (82′ Seck); Sanabria (71′ Pellegri). A disp. Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Segre, Ilkhan, Adopo, Vojvoda, Garbett. Allenatore: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic (82′ Luis Alberto), Cataldi (62′ Marcos Antonio), Vecino (62′ Basic); Felipe Anderson (71′ Pedro), Immobile, Zaccagni (82′ Cancellieri). A disp. Adamonis, Magro, Hysaj, Gila, Casale, Radu, Luka Romero. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Piccinini

AMMONITI: 49′ Cataldi, 73′ Marcos Antonio, 93′ Lazzari

