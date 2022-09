Baroni ha scelto i convocati in vista della sfida del Lecce di domani contro il Torino. Out Strefezza, Persson, Dermaku, Cetin e Brancolini

Il tecnico Marco Baroni, ha diramato i convocati per la gara Torino-Lecce, in programma domani sera. Out in cinque: Strefezza, Persson, Dermaku, Cetin e Brancolini.

Portieri: Bleve, Falcone, Samooja

Difensori: Baschirotto, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Pongracic, Tuia, Umtiti

Centrocampisti: Askildsen, Bistrovic, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Listkowski, Oudin, Rodriguez

L’articolo Torino-Lecce, i convocati di Baroni: cinque indisponibili proviene da Calcio News 24.

