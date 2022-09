Tiago Pinto sul rinnovo di Zaniolo: «Rappresenta un asset importante per noi…». Le parole del manager della Roma

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di DAZN del rinnovo di Zaniolo, che quest’estate è stato accostato spesso al Milan. Ecco le parole del general manager della Roma:

«Mi hanno messo in difficoltà facendomi vedere il video di Zaniolo che canta. Pensavo di rinnovarlo solo come calciatore ma è anche un cantante (ride, ndr). Abbiamo un ottimo rapporto con Claudio (Vigorelli, ndr) e Nicolò, rappresenta un asset importante per noi. Questa dev’essere la stagione della sua ripresa dopo l’infortunio. Vi svelo che io e Vigorelli abbiamo un accordo per mandare il rinnovo di Zaniolo per le lunghe per permettervi di scrivere e raccontare (sorride, ndr)».

