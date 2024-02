Ecco quanti tifosi pugliesi sono stati presenti stasera allo stadio Olimpico per assistere al match tra il Torino e il Lecce

Che sia sconfitta o vittoria, i tifosi del Lecce sono sempre abbastanza presenti sia in casa che soprattutto in trasferta, e oggi allo stadio Olimpico di Torino non sono stati assolutamente da meno stasera.

Come riportato da CalcioLecce, i tifosi pugliesi oggi in territorio sabaudo sono stati addirittura 1500: dimostrando grande attaccamento alla squadra.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG