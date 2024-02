I nerazzurri tornano in campo oggi perché martedì prossimo torna la massima competizione europea; Inzaghi non vuole distrazioni.

San Siro è pronto ed è tutto esaurito per il testacoda di stasera: la prima in classifica affronta l’ultima che è alla ricerca disperata di punti. Inzaghi contrariamente a quanto si diceva nei giorni scorsi non abusa del turnover forse anche per mandare un messaggio ai suoi: la gara di stasera è molto importante. Tornano titolari Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce e De Vrij al centro della difesa: tutto invariato il resto della formazione rispetto alle ultime partite. Il cambio in difesa è forzato per l’infortunio di Acerbi: l’italiano non giocherà neanche contro l’Atletico Madrid in Champions League. Giocano quindi dal primo minuto i vari Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram e Lautaro Martinez; ecco le formazioni ufficiali.

Denzel Justus Dumfries Samir Handanovic

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Buchanan, Dimarco, Darmian, Klaassen, Frattesi, Asllani, Stankovic, Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Sambia; Candreva, Tchaouna; Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Gomis, Weissman, Kastanos, Maggiore, Manolas, Vignato, Legowski. Allenatore: Liverani.

L’articolo Inter-Salernitana, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

