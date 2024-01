Torino, atteso per domani Matteo Lovato: il difensore della Salernitana sosterrà le visite mediche con i granata, dove ritrova Juric

Il Torino è pronto a chiudere per Matteo Lovato. I granata, come riportato da Sky Sport, hanno superato la concorrenza dell’Udinese per il difensore della Salernitana, che domani dovrebbe essere nel capoluogo piemontese per le visite mediche e la firma con il Toro.

Una decisione in cui un peso decisivo per il giocatore l’ha avuta Ivan Juric. Il tecnico croato lo aveva già allenato al Verona e questo lo ha convinto a rifiutare l’offerta dei friulani per aspettare il Toro e il suo ex tecnico, che lo ha richiesto personalmente ai dirigenti granata. Non soltanto colpi in entrata sul calciomercato, ma anche in uscita: con l’arrivo di Lovato infatti David Zima lascia i granata. Il difensore classe 2000 ceco torna in Repubblica Ceca, allo Slavia Praga. Un addio senza rimpianti per Juric, che lo ha schierato soltanto due volte in questa stagione: una volta in campionato e l’altra in Coppa Italia contro il Frosinone.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG