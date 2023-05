Tutto sulla lotta per l’ottavo posto tra Torino, Monza e Bologna in vista dell’ultima giornata di Serie A. I dettagli

Torino e Fiorentina punti 53; Monza staccato di 1 lunghezza, il Bologna di 2. La lotta per l’ottavo posto ha assunto un’importanza capitale nella prospettiva di una possibile squalifica della Juventus da parte dell’Uefa o di un’ulteriore penalizzazione italiana in seguito al filone stipendi. Di conseguenza, l’ultima giornata vedrà uno sprint a 4, dal quale escludiamo la squadra viola che punta a un’altra competizione, di un gradino superiore. Dopo la fine del campionato, Firenze si trasferirà in massa a Praga per accompagnare i suoi ragazzi alla finale con il West Ham: in caso di vittoria, i viaggi continentali del 2023-24 verranno fatti in Europa League, con la speranza di ripetere quanto fatto dalla Roma di Mourinho, che dopo Tirana si è conquistata anche il diritto di sognare in grande a Budapest.

Prima del confronto con gli inglesi, la Fiorentina sarà “distratta” – immaginiamo – dalla trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo. Grande concentrazione ci sarà invece per le altre 3 in lizza. Ecco i loro impegni e la loro situazione.

TORINO – Ospiterà l’Inter in casa. Insieme all’Empoli, nelle ultime 5 giornate sono proprio i nerazzurri e i granata le squadre che hanno raccolto più punti. Due i fattori che peseranno: l’entusiasmo dei ragazzi di Juric, che hanno travolto lo Spezia all’ultima giornata; i dubbi di quelli di Inzaghi: Torino verrà vissuta come prova generale per decidere alcune titolarità per la finale di Champions League?

MONZA – Si è suicidato con il Lecce ieri pomeriggio, o meglio ha trovato la giornata storta di Gytkjaer che è riusciti a sbagliare il rigore che valeva l’ottava posizione, per poi causare quello che ha determinato la sconfitta. Va a Bergamo, dove troverà una squadra che ha bisogno dei 3 punti per confermarsi al quinto posto. Impegno durissimo.

BOLOGNA – Ultimo del quartetto, ma gioca a Lecce, dove la salvezza è ormai stata raggiunta. Il pericolo è che i pugliesi vogliano fare la festa, per il proprio pubblico e agli avversari. Le motivazioni degli emiliani sono alte, lo hanno dimostrato anche col Napoli rimontando 2 gol ai campioni d’Italia.

