Matteo Paro, vice di Juric del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Lecce. Le sue dichiarazioni:

«Juric non so se sta soffrendo di più per la polmonite o per la squadra. A parte gli scherzi l’ho sentito dopo la partita. Sulla partita abbiamo fatto meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. Qualche errore tecnico di troppo, ma poi ci siamo ritrovati e gestito meglio la palla».

ILKHAN – «Lui arriva da un calcio totalmente diverso. Sta imparando velocemente in allenamento e stasera ha fatto una prova di personalità e gli deve servire come spinta per migliorare. In mezzo al campo siamo contati, è successo anche l’infortunio di Ricci».

