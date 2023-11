Le parole di Matteo Paro, vice allenatore del Torino, dopo la vittoria ottenuta dai granata contro il Sassuolo

Matteo Paro ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Torino contro il Sassuolo. Di seguito le parole del vice di Juric.

«I ragazzi hanno fatto una partita di altissimo livello, abbiamo tirato tantissime volte in porta limitando molto il Sassuolo e creando molto, con tanta applicazione in fase difensiva. A livello di gioco possiamo migliorare ancora ma la vittoria credo sia strameritata per quanto prodotto in tutti i novanta minuti. Ora dobbiamo solo lavorare e pensare subito alla prossima partita. La squadra ha trovato sin dall’inizio le giocate e gli spazi giusti, con questo modo di giocare cerchiamo di portare più palloni per gli attaccanti con i cross dalle fasce e gli inserimenti dei centrocampisti. Dispiace per Zapata che non ha trovato il gol ma sono sicuro che arriverà presto. Speriamo solo che per Ricci e Rodriguez non si tratti di infortuni gravi».

