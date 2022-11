Torino, è arrivato finalmente il momento di Pellegri o Vlasic? Analisi sulle reti messe a segno fin qui dai granata

I tempi sono maturi perché un attaccante (o comunque uno dei tanti giocatori di valore che il Torino ha negli altri reparti) inizi a trovare quella continuità sottoporta che permetta di esaltare un nome su tutti. Ovviamente il fatto che la squadra di Juric abbia già 10 giocatori che sono andati in gol tra campionato e Coppa Italia rappresenta un valore. E proprio nella gara con il Milan è stato importante che si sia avuta una novità e una conferma.

La notizia inedita è il gol da palla inattiva, che ha iscritto Djidji nel tabellino dei marcatori per la prima volta in stagione. La conferma – e adesso se ne aspettano altre – è che Miranchuk abbia ritrovato quella capacità d’inserimento che era stata vincente già alla prima giornata. Senza contare che Gasperini, uno che lo conosce bene, ha spesso sottolineato

la sua capacità ad andare al tiro anche in situazioni complicate e quella di domenica sera non era certo tra le più semplici. A parte Sanabria, ancora da valutare, nei prossimi due appuntamenti (Bologna fuori e Sampdoria in casa) chi vincerà la sfida interna degli attaccanti

per ora a quota 3? Vlasic ha dalla sua la completezza dichiarata da Juric; Radonjic deve ritrovare la verve d’inizio stagione; infine, se Pellegri manterrà la determinazione mostrata col Milan – e non c’è ragione per dubitare del contrario – potrebbe essere lui l’attaccante

capace di stabilire la giusta continuità.

