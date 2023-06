Il Torino starebbe già lavorando per la prossima stagione e non solo con la conferma di Juric in panchina ma anche per provare a trattenere Ricci e Schuurs

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata avrebbero tolto dal mercato il centrocampista ex Empoli e starebbero provando a trattenere anche il centrale olandese nonostante le tante richieste per lui.

