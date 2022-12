Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato dal ritiro granata in vista della ripresa del campionato di Serie A

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato rispondendo ai tifosi nelle storie Instagram.

PAROLE – «Il ritiro sta andando molto bene. Stiamo lavorando ogni giorno per farci trovare pronti per quando rientreremo a Torino e per la sfida con il Verona La Maratona Trasmette tanta carica, quando siamo in campo la sentiamo molto: è una curva che emoziona tanto, mi piace soprattutto quando canta l’inno. Mi ha colpito la passione perché è una tifoseria che tiene molto alla squadra e al nome del Torino, noi lo percepiamo. Ho scelto il 28 perché è la data di nascita di mio papà. Avevo piacere a prendere questo numero, l’ho sempre avuto da quando gioco con i grandi e penso che lo porterò avanti».

L’articolo Torino, Ricci: «Il ritiro sta andando molto bene. Stiamo lavorando ogni giorno» proviene da Calcio News 24.

