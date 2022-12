Alessandro Moggi, procuratore del terzino del Napoli Alessandro Zanoli, ha parlato del futuro del suo assistito

Alessandro Moggi, procuratore del terzino del Napoli Alessandro Zanoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

PAROLE – «Via a gennaio? Non parlo di mercato, ma lui sarà il futuro del calcio italiano in quel ruolo e per questo deve crescere e giocare. Ha grande spessore umano. Un grande operatore di mercato mi ha detto che può diventare un potenziale come Maldini. Di Lorenzo è il capitano, un giocatore di grande livello ed è difficile per un giovane avere minuti. Normale che andando così bene Spalletti voglia conservare tutto».

