Le parole di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, sui prossimi impegni della squadra granata in Serie A

Samuele Ricci ha parlato ai canali ufficiali del momento del Torino.

LE PAROLE – «Sono ancora in fase di recupero. Piano piano sto recuperando il ritmo partita. Allenamento dopo allenamento mi sento meglio, devo mettermi solo apposto fisicamente come ritmo partita, non di acciacchi perchè adesso sto bene. E torniamo a fare quello che si è fatto prima. Bisogna essere pronti, la partita è tra pochissimo. Non bisogna farsi distrarre da queste mini-vacanze di Natale, stare sul pezzo e pensare alla Fiorentina».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG