Le parole di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, dopo gli interessamenti di calciomercato della Lazio

Samuele Ricci è stato tra i più acclamati nel ritiro del Torino a Pinzolo. Il centrocampista granata è infatti al centro degli interessi della Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito le risposte dello stesso Ricci ad alcuni tifosi preoccupati per il suo futuro.

PAROLE – «Andare via No no, Rimango, rimango. Gli autografi li facciamo anche nei prossimi giorni, tanto io sono qua. Se non andate via voi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG