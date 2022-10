Rinnovo di contratto vicino per Vanja Milinkovic-Savic con il Torino: pronto il prolungamento fino al 2024 come premio per il portiere

Il portiere del Torino, Vanja Milinkovic Savic, è vicino al rinnovo con i granata. Il portiere andrà in scadenza a giugno, e il club di Cairo è pronto a prolungarlo fino al 2024.

Con l’arrivo del Mondiale, in cui difenderà i pali della Serbia, la società e pronta a proporre un nuovo contratto come premio per il contributo dato dall’estremo difensore in questo avvio di stagione.

