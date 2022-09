Il difensore svizzero del Torino Ricardo Rodriguez ha parlato al portale 20min.ch non risparmiano degli autoelogi: le sue dichiarazioni

Le parole del difensore del Torino Ricardo Rodriguez:

FORTE – «Mi piace molto fare il difensore centrale. Nella posizione di sinistra della difesa a 3, mi considero tra i primi tre in Italia. Ma questo non significa che ho problemi a fare il terzino sinistro».

TORINO – «Il derby del tifo in città? La Juventus ha tifosi in tutto il mondo ma a Torino tifano granata. La città ha molta passione e i tifosi si aspettano che indossi la maglia con orgoglio. Nella seconda parte del 2021, prima degli Europei, il tecnico di allora non mi considerava e quindi volevo andarmene. Poi è arrivato Juric, abbiamo discusso molto e alla fine sono rimasto e ora sono anche diventato capitano. Cosa vorrei ancora dalla mia carriera Mi piacerebbe giocare in Spagna, è un sogno da esaudire. Amo il calcio spagnolo e forse un giorno diventerà realtà».

