Stasera Torino-Roma apre la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A.

Il Torino si trova a metà classifica mentre la Roma deve difendere un piazzamento europeo per la prossima stagione. Juric perde Bremer per infortunio mentre Mourinho opera un minimo di turnover perché mercoledì si gioca la finale di Conference League; ecco le probabili formazioni di quella che potrebbe essere l’ultima gara in granata di Belotti.

Josè Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Gemello, Djidji, Anton, Pobega, Mandragora, Seck, Linetty, Pellegri, Pjaca, Sanabria, Warming. Indisponibili: Bremer, Buongiorno, Edera, Fares, Singo, Vojvoda, Zaza. Squalificati: -.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; C. Perez, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Karsdorp, Maitland-Niles, Smalling, Viña, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Zaniolo, Felix, Shomurodov.Indisponibili: Mkhitaryan. Squalificati: -.

