Paolo Aghemo, giornalista di Sky Sport, ha rivelato una tensione in casa Torino tra il tecnico Ivan Juric e Nemanja Radonjic

Nemanja Radonjic non scenderà in campo domani in Torino-Atalanta. A riportare la notizia è il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo.

Il motivo sarebbe una nuova tensione tra il trequartista serbo e il tecnico Ivan Juric. L’allenatore dei granata non ha accennato alla vicenda nella conferenza stampa, ma il rapporto tra i due è ai minimi storici da mesi ormai, con continue frecciate da una parte e dall’altra.

