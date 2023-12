Le parole di Leandro Paredes, centrocampista della Roma, dopo la vittoria ottenuta dai giallorossi contro il Sassuolo

Leandro Paredes ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Roma contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

VITTORIA DI NERVI – «Era molto importante vincere, evidentemente se non soffriamo non siamo contenti. In ogni caso, contava conquistare i tre punti e ci siamo riusciti».

VOGLIA – «La voglia c’è. Se vanno così le partite, soffriamo sempre. Continuiamo a lavorare, speriamo di continuare a vincere».

QUALCUNO NON DAVA IL MASSIMO – «Non penso. Credo che tutti cerchiamo sempre di dare il massimo e proveremo a migliorare tutti i giorni».

FIDUCIA – «Dal primo giorni tutti mi hanno dato fiducia, dopo un anno difficile. Spero di dare il mio contributo in ogni partita».

