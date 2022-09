Il responsabile dell’area tecnica del Torino Davide Vagnati annuncia di voler continuare in granata nonostante il contratto in scadenza.

Davide Vagnati in conferenza stampa ha tirato le somme del mercato del Torino. “Ci abbiamo provato, ma il Leicester non ha fatto partire Praet: questo è il motivo per il quale non è arrivato. Non mi piace dire se siamo più o meno forti, non do nemmeno voti e spero di migliorare i risultati dello scorso anno”.

stadio Olimpico Grande Torino

“Qualche settimana fa ha avuto un colpo di calore (ride, ndr), ma è un giocatore importantissimo per noi: ne stiamo parlando e vediamo come si evolve la situazione. Mi piacerebbe continuare perché vedo che si può crescere, qui ci sono ampi margini di miglioramento. Brekalo voleva tornare al Torino. Ha fatto di tutto per tornare al Torino ma non era giusto prenderlo. Visto che a giugno volevano riscattarlo e investire su di lui mentre il ragazzo la pensava in maniera diversa. Io voglio tenere giocatori che vogliono venire e stare al Toro. Progetto partito grazie ad un grande allenatore e andiamo su questa linea“.

