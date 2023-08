Le parole di Nikola Vlasic dopo l’ufficialità del suo ritorno al Torino. Tutti i dettagli sull’ex West Ham

Nikola Vlasic ha parlato del Torino in conferenza stampa.

PAROLE – «L’importante è che la società creda in me, è stata importante la fiducia di mister e dirigenza. Ho fatto un anno in prestito qui e ho sentito la fiducia di tutti, mi è tornata la gioia di giocare ed è stata una scelta semplice. Questo club ha ampi margini di crescita, mi piace sentirmi parte in causa del progetto».

