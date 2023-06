Le parole di Mauro Torricelli, ex difensore bianconero, sul rinnovo di contratto di Adrien Rabiot con la Juventus

Moreno Torricelli ha parlato a Radio Bianconera del rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus.

PAROLE – «Rabiot l’avrei rinnovato per ciò che ha fatto vedere quest’anno per cui sono d’accordo con questa scelta. Nei primi anni in cui non ha reso quanto ci si aspettava, secondo me non si sentiva importante nel progetto e alcuni giocatori sono così, riescono a rendere solo quando si sentono al centro del progetto. In un centrocampo futuro con Rovella, Fagioli, Locatelli e Miretti lui può rappresentare un riferimento di peso importante, è uno che fa tutte le fasi bene, riesce a segnare e fornisce assist. Nell’attuale Juventus non ci sono giocatori come lui e poi se Pogba torna quello di una volta, la Juve inizia ad avere un centrocampo di tutto rispetto».

