Moreno Torricelli, ex Juve, a Radio Bianconera esalta così Massimiliano Allegri.

TORRICELLI – «Allegri lo ricorderò sempre come un vincente perché pochissimi allenatori nella storia del calcio, non solo della Juventus, hanno portato i risultati che ha portato lui. L’anno scorso, che è stato un anno assolutamente anomalo, ha saputo gestire tutto l’ambiente e la testa del gruppo, mentre i punti in classifica gli venivano tolti, poi ridati e poi tolti nuovamente. Io lo ritengo un grandissimo allenatore».

