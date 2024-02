Tudor: «Lippi molto importante per me. Sul ritorno in panchina dico…». Le dichiarazioni dell’ex Juventus

A Sky Sport, nella serata di Marcello Lippi, ha parlato anche Igor Tudor. Le parole dell’ex Juve.

LIPPI – «È un momento bello ed emozionante perché non ci siamo visti per tanto tempo. È una persona importante per me, mi ha portato in Italia come giocatore all’età di 19 anni ed è stato fondamentale nella mia crescita come persona. Sono stati anni fondamentali, da ragazzino sono diventato uomo».

TUDOR ALLENATORE – «Tanto, nella serietà nel lavoro, nel modo di fare e di essere giusto. Questo è ciò che mi hanno insegnato gli anni alla Juve».

RITORNO IN PANCHINA – «Non mi importa, ogni allenatore vuole un progetto giusto con idee giuste. Ho acquisito qua la cultura calcistica e sono legato all’Italia, ma sono aperto a tutto, vediamo cosa succede».

