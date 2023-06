Tortu: «Cori anti Juve? Polemica inutile, ho cantato anche io che sono gobbissimo». L’azzurro fa chiarezza

Filippo Tortu ha parlato dei cori contro la Juve cantati dopo la vittoria dell’Italia agli Europei di atletica e della gaffe degli organizzatori durante la premiazione.

TORTU –«Il coro anti-Juve? L’ho sentito e l’ho cantato anche io anche se sono gobbissimo. Non mi sembrava nemmeno una polemica da fare. Eravamo lì con un amico interista, un romanista e uno napoletano, ci siamo abbracciati e abbiamo cantato anche quello. Non è colpa nostra e loro non sapevano nemmeno che fosse così. Ci abbiamo riso sopra, io vivo tutto l’anno lo sfottò, fa parte del calcio. Io sono molto ‘da campo’, mi piace vederla giocare, a me piace a prescindere e spero che Allegri rimanga. Vediamo questo trambusto che c’è stato, secondo me tutto si metterà a posto bene per l’anno prossimo».

The post Tortu: «Cori anti Juve? Polemica inutile, ho cantato anche io che sono gobbissimo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG