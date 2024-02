Tortu onesto: «L’Inter ha una marcia più della Juve. Vinca il migliore? Speriamo di no…». Il campione e tifoso esce allo scoperto

Tortu, campione olimpico di atletica e grande tifoso della Juve, ospite a Sky Sport ha detto la sua dei bianconeri contro l’Inter a San Siro.

TORTU – «La Juve corre di più in campo forse, ma in classifica im questo momento l’Inter è prima. Penso abbia una marcia in più. L’importante è chi corre veloce, non di più. Speriamo vinca il migliore ? Speriamo di no…».

