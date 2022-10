Il tecnico degli Spurs ha parlato al termine della vittoria di oggi in Premier League contro l’Everton di Lampard per 2-0

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine del match vinto 2-0 contro l’Everton. Di seguito riportiamo le sue parole.

RICHARLISON – «Di sicuro è fuori contro il Manchester United. Ha sentito qualcosa al polpaccio e non sarà disponibile per quella partita. Penso che abbia bisogno di un po’ di tempo per riprendersi. Peccato perché parliamo di un giocatore che ci dà tanta qualità ma allo stesso tempo è anche forte e migliora la nostra intensità».

PERISIC – «Oggi ho pensato che Perisic ha giocato nel modo in cui può. Ha giocato bene, questo è l’Ivan che conosco».

