Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato dell’infortunio di Kulusevski e scherzato in conferenza stampa sui vari acciaccati degli Spurs

Le parole del tecnico del Tottenham Antonio Conte sulla questione infortunati:

TORNO IN CAMPO – “Penso che dovremo aspettare un po’ di tempo per vederlo con noi. Sono preoccupato perché la sua guarigione stava andando bene e poi la situazione è peggiorata di colpo. Serve tempo ma il nostro staff medico deve cercare di risolvere la situazione velocemente perché potrebbe costarci in termini di punti. Incrociamo le dita per Kane e Son; ora stanno bene e spero che non cambi nulla altrimenti dovrò rimettermi le scarpette per giocare”.

