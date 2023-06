Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, parla del possibile futuro del suo assistito: ecco cosa ha detto

Stefano Antonelli, a Sky Sport, ha parlato del futuro dell’esterno del Tottenham Destiny Udogie, suo assistito.

LE PAROLE – «Lui è del Tottenham e abbiamo avuto dei contatti anche negli ultimi giorni perché hanno cambiato il management. Postecoglu è straconvinto dello spazio di Udogie, ma qualcuno pensa abbia bisogno di uno step ulteriore in Italia con Juve, Milan o Inter. Il Tottenham lo vuole portare in Thailandia per la tournée. Valuteremo, ma ad oggi è di loro proprietà».

