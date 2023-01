Con il caso plusvalenze e l’inibizione per il dirigente degli Spurs ex Juventus, per questo i tifosi sui social chiedono le dimissioni di Paratici

Non ci avrebbero girato attorno i tifosi del Tottenham dopo aver sentito la sentenza della Corte d’Appello contro la Juventus e i suoi dirigenti. Ora anche il mercato degli inglesi è bloccato in attesa di capire come muoversi.

