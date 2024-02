Il Tottenham di Ange Postecoglou vince in rimonta contro il Brighton. Una sfida che aveva un gusto “italiano”, visti i molti protagonisti con un passato in Serie A: Vicario, Romero, Udogie, Bentancur e Kulusevski per gli Spurs e Roberto De Zerbi dall’altra parte. A fine partita il tecnico australiano ha commentato la vittoria alla BBC. Di seguito le sue parole.

«È stato un grande traguardo per noi e per i tifosi. È una ricompensa per i nostri sforzi nel secondo tempo, ma nel primo tempo non siamo stati bravissimi. In parte è dovuto al fatto che il Brighton è una grande squadra e ci è mancata un po’ di disciplina. È giusto dire che siamo ancora in fase di elaborazione, ma abbiamo avuto un giocatore di livello mondiale come Son che fa sembrare semplice la palla più difficile per il gol di Johnson. Entrando in campo abbiamo guardato la squadra e sapevamo di avere la capacità di cambiarla. È giusto dire che questo ha aiutato. Il Brighton ha cercato di contenerci e sembrava un po’ affaticato, quindi è stato bello poter portare giocatori in campo»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG