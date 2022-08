Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Destiny Udogie dall’Udinese, l’esterno tornerà in prestito in Friuli per chiudere la stagione in Serie A

Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Destiny Udogie dall’Udinese, l’esterno tornerà in prestito in Friuli per chiudere la stagione in Serie A. La nota del club:

IL COMUNICATO – «Siamo lieti di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Destiny Udogie dall’Udinese. Il difensore ha firmato un accordo fino al 2027 e tornerà in Serie A in prestito per il resto della stagione 2022/23».

