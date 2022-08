La trattativa tra Adrien Rabiot e il Manchester United sembra aver subito una brusca frenata, il francese poco convinto dalla destinazione

La trattativa tra Adrien Rabiot e il Manchester United sembra aver subito una brusca frenata, il francese poco convinto dalla destinazione.

Non disputare la Champions al momento rappresenta un blocco importante per il giocatore, che dall’altra parte chiede cifre importanti per l’ingaggio. Questa frenata complica anche i piani in entrata della Juve visto che senza la sua cessione non arriverà nemmeno Paredes. Lo riporta Sky Sport.

L’articolo Manchester United Rabiot, trattattiva rallentata: la situazione proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG