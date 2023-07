Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, ha parlato al talk 10+10 Sky 20 anni anche del suo passato in giallorosso

PAROLE – «Il mio addio al calcio? Non sei mai pronto a un giorno così, ma c’è un inizio e c’è una fine. Le facce della gente, dai bambini ai grandi che hai visto crescere, ti toccano. Vuol dire che in tutti quegli anni ho fatto sempre ciò che la gente aveva voluto che io facessi. I tifosi mi hanno dato la forza, la spinta per arrivare in fondo. Non sapevo cosa avrei voluto fare, dopo l’addio al calcio. Ora spero di trovare un’altra cosa che mi emoziona e mi fa star bene. Dopo aver fatto il passaggio da calciatore a dirigente, ho capito di essere ingombrante, perché non avevo la possibilità di esternare il mio parere».

