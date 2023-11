Totti fa pace con Spalletti: «Rapporto che va oltre il calcio, ci basta un abbraccio». Le dichiarazioni dopo l’incontro al Gemelli

Totti dopo l’incontro coi bambini al Gemelli per iniziativa della Nazionale ai giornalisti ha parlato dell’abbraccio con Spalletti dopo le tante voci sul loro rapporto ai tempi della Roma. Queste le dichiarazioni riportate da Sky Sport.

TOTTI – «Basta un semplice abbraccio o sguardo. Come ho sempre detto, è un rapporto che andava oltre il calcio. Basta quello per essere persone normali come siamo sempre stati. Abbiamo avuto la fortuna di avere questa giornata a disposizione per conciliare un po’ tutto. La partita di domani? E’ importante per tutti, lui sa gestire queste situazioni».

