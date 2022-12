Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato dell’esclusione dell’Italia dai Mondiali in Qatar

Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato ai microfoni di goal.com.

PAROLE – «Italia Purtroppo, non ci siamo qualificati. Non solo, non siamo riusciti a qualificarci nemmeno per quelli precedenti. Ormai ci siamo abituati. Ho ricordi indelebili con la Nazionale. Assieme ai miei compagni, in azzurro abbiamo vinto tanto. Non posso dimenticare il momento in cui abbiamo vinto la Coppa del Mondo. Tuttavia, è passato tanto tempo».

