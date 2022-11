Francesco Totti analizza la situazione in Serie A in ottica Scudetto: le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma

Francesco Totti, nell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della lotta scudetto in Serie A.

LE PAROLE – «Il campionato è italiano sempre bello dall’inizio alla fine. Il Napoli sta andando oltre le aspettative e sta facendo grandi cose. Se continua così le possibilità di recuperare sono minime per le altre squadre. Milan, Inter e Juve però non mollano mai e fino alla fine sarà un campionato bello e combattivo. Quest’anno è un’incognita, il campionato è anomalo e diverso. Vediamo come tornano tanti giocatori dopo il Mondiale. Certo se il Napoli ha questa continuità sarà difficile fermarlo…».

