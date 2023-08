Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato a Radio Serie A dell’arrivo di Romelu Lukaku ma non solo

Francesco Totti, ex capitano e bandiera della Roma, ha parlato a Radio Serie A dell’arrivo di Romelu Lukaku ma non solo.

LUKAKU – «La bellezza di noi romanisti è questa, quando c’è una cosa un po’ più grande la facciamo diventare grandissima. La passione che ci mettono i tifosi della Roma è difficile trovarla in giro. Lukaku è un grande acquisto, fa la differenza, speriamo che trovi subito sintonia con Dybala. Ma un giocatore non può fare una squadra, per centrare gli obiettivi devi avere un organico completo. Lui e Dybala sono due top player, speriamo si intendano il prima possibile».

10 A DYBALA – «Io non sono il proprietario di quella maglia. Il prossimo che la indosserà dovrà portare rispetto non al numero, ma alla società, alla Roma, e ai suoi tifosi. Deve essere uno che sta alla Roma per vent’anni, perché darla a un giocatore per uno o due anni non sarebbe significativo, non converrebbe neanche al giocatore stesso che sarebbe riempito di responsabilità. Paulo, per rispetto, non me l’ha mai chiesta e mai me la chiederà. E’ un professionista e un uomo esemplare, non uno stupido».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG