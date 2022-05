L’ex capitano della Roma Francesco Totti è molto soddisfatto della stagione dei giallorossi ma non dell’operato degli arbitri.

Francesco Totti a Sky Sport ha parlato del momento attuale della Roma e delle sue prospettive future. “Come si migliora la Roma? Con gli acquisti giusti, mirati. La Roma è allenata dal più forte allenatore del mondo che sa chi deve comprare. La società farà di tutto per accontentarlo. Era da tantissimo tempo che la Roma non giocava una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo“.

Josè Mourinho

“Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Ci sarò anche io. Quello che abbiamo visto lunedì sera a Firenze è stato uno dei tanti episodi a sfavore della Roma, non siamo qui a recriminare ma se il Var non aiuta l’arbitro tutto diventa più complicato. La Roma si migliora anche con nuovi dirigenti? La Roma si migliora sempre, anno dopo anno. Con o senza dirigenti“.

