Il Feyenoord si scaglia violentemente contro la Uefa accusata di non aver avvisato la squadra olandese per la vendita dei biglietti per la finale che si giocherà a Tirana della Conference League contro la Roma.

La stessa UEFA ha messo a disposizione 8500 biglietti a partire da 25 euro, con una vendita aperta a qualsiasi acquirente sul pianeta.

Questa l’accusa della squadra olandese: “Il Feyenoord non è stato informato dalla UEFA di una vendita anticipata dei biglietti per la finale di oggi. La dirigenza del club ha subito chiesto chiarimenti alla UEFA, affermando che ciò è inaccettabile. La UEFA ci ha informato che sta indagando sulla situazione e che fornirà rapidamente una risposta al Feyenoord. La UEFA ci ha informato che sta indagando sulla situazione e che ci fornirà rapidamente una risposta.“

