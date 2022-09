Francesco Totti, ex capitano della Roma, è tornato a parlare della separazione con Ilary al Corriere della Sera

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è tornato a parlare della separazione con Ilary al Corriere della Sera. Le sue dichiarazioni:

«Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fatto soffrire i miei figli: ora basta. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni. A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Noemi Bocchi? Sono caduto in depressione e ne sono uscito grazie a lei, che è l’opposto di Ilary».

