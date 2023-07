L’esperienza a Los Angeles per il Milan nel corso della tournée statunitense sta per volgere al termine: il programma

Ultimi giorni a Los Angeles per la tournée statunitense del Milan. I rossoneri stanno infatti per lasciare LA per trasferirsi in una nuova parte gli USA, dove affronteranno il Barcellona.

Come riferisce Sky Sport, i rossoneri stanno svolgendo il loro penultimo allenamento. Tra due giorni si volerà a Las Vegas, dove la speranza di Stefano Pioli è di poter avere a disposizione il nuovo arrivato Chukwueze.

