Il Milan guarda con molta attenzione al futuro e, nelle ultime ore, è emersa una lista tra cui si celerebbe il prossimo colpo.

Il Milan si proietta già al futuro con l’idea di rendere sempre più forte la rosa di Fonseca. Nonostante la stagione sia ancora in corso, la dirigenza rossonera è al lavoro per pianificare le mosse di mercato che possano garantire un ulteriore salto di qualità alla squadra. L’obiettivo è costruire una rosa competitiva, capace di affrontare con successo le sfide in Italia e in Europa.

Svelati i nomi presenti sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada, che stanno lavorando fianco a fianco per individuare i profili giusti. Tra i nomi annotati, alcuni hanno suscitato particolare interesse per le loro caratteristiche tecniche e il potenziale che potrebbero portare al Milan. Questi calciatori sono considerati profili strategici per il futuro del club.

La lista segreta di Ibra e Moncada

Tra questi, si cela anche il prossimo colpo rossonero. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane e che rispecchia la visione a lungo termine della dirigenza milanista, pronta a rinforzare ulteriormente la squadra per restare ai vertici del calcio europeo. Ibra e Moncada, segretamente, starebbero già al lavoro per chiudere quanto prima l’affare.

Il nome in cima alla lista

All’orizzonte, il Milan – scrive Calciomercato.it – sembra orientato verso un mix di nomi noti e nuove promesse. Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, è attualmente in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, grazie a prestazioni promettenti interrotte solo da problemi fisici. Tuttavia, il suo ingaggio non sarebbe economico, stimolando la ricerca di alternative valide. Tra queste spicca Santiago Castro del Bologna, un giovane argentino che, nonostante non sia ancora esploso come goleador, ha già dimostrato di possedere un potenziale notevole. Allo stesso tempo, il mercato estero presenta opportunità interessanti come Dominic Calvert-Lewin dell’Everton, la cui situazione contrattuale apre le porte a possibili trattative.

Moncada, Furlani e Scaroni

Verso una strategia di lungimiranza

Il Milan, consapevole delle sfide che lo attendono, sembra pertanto orientato a costruire una strategia di mercato che guardi al futuro senza trascurare la necessità di risultati immediati. La ricerca del nuovo bomber si inserisce in questo contesto come uno degli elementi chiave per la rinascita della squadra, affiancata dalla necessità di rinforzi in altri ruoli chiave come la difesa e il centrocampo. La sfida sarà quella di unire ambizione e realismo, investendo su talenti promettenti che possano crescere all’interno del progetto rossonero e contribuire a rilanciare le ambizioni del club a livello nazionale e internazionale.

LEGGI ANCHE E’ davvero lui il grande “colpo” del Milan: Fonseca si sfrega le mani e i tifosi sono pronti a sognare

Leggi l’articolo completo Tra questi nomi si nasconde il prossimo colpo del Milan: svelata la lista segreta di Ibra e Moncada, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG