Atalanta-Milan sarà arbitrata da La Penna. Con il fischietto di Roma si ricordano però due precedenti molto amari.

Il Milan si appresta a vivere una delicata trasferta di campionato a Bergamo, dove affronterà l’Atalanta in una sfida cruciale per le ambizioni della squadra. La partita, importante per il prosieguo della stagione, rappresenta un test fondamentale per il club rossonero, che dovrà affrontare una squadra determinata e sempre pericolosa, soprattutto tra le mura amiche.

A dirigere l’incontro ci sarà l’arbitro La Penna, della sezione di Roma. Il fischietto romano, purtroppo, è legato a due precedenti ancora indigesti ai tifosi rossoneri. L’esito di quei match non ha affatto generato entusiasmo tra i tifosi rossoneri.

L’episodio triste con l’arbitro La Penna

In particolare, uno dei precedenti con La Penna ha segnato una pagina molto amara nella storia recente del club. Questo episodio rende la sfida contro l’Atalanta ancora più delicata, con i rossoneri che dovranno affrontare anche sfide legate a corsi e ricorso storici davvero “pericolosi”.

I due precedenti che fanno male al Milan

La Penna si è trovato al centro dello scenario calcistico italiano, avendo già diretto il Milan per 8 volte e l’Atalanta per 12 volte. I numeri parlano chiaramente, delineando un bilancio che vede prevalere l’Atalanta nei confronti diretti sotto la guida di La Penna, con due vittorie significative avvenute entrambe a dicembre: una schiacciante 5-0 nel 2019 e una più risicata 3-2 nel 2023. Questi precedenti fanno sperare i tifosi nerazzurri, preoccupano quelli rossoneri, ma soprattutto aggiungono un ulteriore livello di aspettativa intorno alla partita.

La posta in gioco

Entrambe le squadre approcciano l’incontro con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Il Milan, attualmente insegue con 22 punti e una partita da recuperare, vede nella trasferta di Bergamo una possibilità per accorciare le distanze e per rientrare prepotentemente nella corsa al quarto posto, strategico per la qualificazione alle competizioni europee. Dall’altro lato, l’Atalanta con 31 punti, giusto un gradino sotto il Napoli capolista, punta a consolidare la propria posizione di vertice, cullando ambizioni che potrebbero sfociare nel sogno scudetto.

