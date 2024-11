Si prospetta un vero e proprio “tradimento” all’orizzonte in casa Milan. Il rossonero sarebbe pronto a dire sì ai rivali di sempre.

In un panorama calcistico italiano dinamico e sempre pronto a sorprese, le mosse di mercato rivelano strategie e necessità tecniche delle squadre. Tra queste, spicca l’ultima situazione legata al Milan, uno dei club più titolati, che si trova a fare i conti con una stagione al di sotto delle aspettative e con decisioni importanti in vista del prossimo mercato di gennaio.

Le voci si rincorrono ma una in particolare può davvero colpire nel vivo il pubblico di fede milanista che potrebbe accogliere con dispiacere e rammarico l’addio di un proprio giocatore verso i rivali di sempre, con ripercussioni emotivi notevoli.

La vittoria di Bratislava e il “tradimento” al Milan

Il Milan vince in Champions e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale della competizione, risultato questo davvero molto rilevante soprattutto pensando al pessimo inizio avuto dai rossoneri nella competizione culminato con due sconfitte rovinose. Nonostante la vittoria però le note liete non sono moltissime, soprattutto valutando le ultime indiscrezioni di mercato che raccontano di un rossonero “pronto” a tradire il Milan e dire sì ai rivali di sempre dei rossoneri in Serie A. Una notizia che non può non scuotere Milanello e agitare anche i tifosi che non prenderanno molto bene la notizia.

Il “tradimento” del rossonero e il sì ai rivali di sempre

La dirigenza milanista appare determinata a effettuare cambiamenti significativi. Dopo una stagione fin qui altalenante, si pensa a una revisione della rosa per cercare di rilanciare le ambizioni del club in campionato e in Champions League. Un esempio concreto di questa volontà di rinnovamento è la situazione legata a Davide Calabria, difensore dal futuro incerto. Al centro delle discussioni sul mercato di gennaio vi è infatti Davide Calabria, il cui contratto scadrà nel giugno 2025. Nonostante la disponibilità del giocatore a rinnovare alle stesse condizioni attuali, il Milan non ha ancora iniziato le negoziazioni per il prolungamento, un chiaro segnale che il terzino non rientra nei piani futuri del tecnico. Con soli 228 minuti giocati in questa stagione, l’addio a gennaio sembra una scelta quasi obbligata per non rischiare di perderlo a parametro zero. La Roma di Claudio Ranieri, al suo terzo mandato sulla panchina della squadra capitolina, sembra essere in prima linea per accogliere Calabria. Il difensore potrebbe rappresentare la soluzione ideale per rinforzare una retroguardia che ha mostrato lacune evidenti anche nell’ultimo incontro contro il Napoli. Una cifra intorno ai 3/4 milioni di euro – scrive Milanlive.it – potrebbe essere sufficiente per assicurarsi le prestazioni del giocatore, un investimento considerato alla portata del club giallorosso.

La strategia di mercato del Milan

Questi movimenti di mercato riflettono una strategia chiara da parte del Milan: rinnovare la squadra in vista di un rilancio che possa soddisfare le aspettative dei tifosi. Tuttavia, la cessione di un giocatore ad una diretta concorrente per le posizioni di vertice della Serie A potrebbe sollevare interrogativi sulla convenienza di tale scelta. Resta da vedere come questa situazione si evolverà nelle prossime settimane e quale impatto avrà sulle dinamiche interne al club e sulle sue ambizioni stagionali.

