Intreccio di mercato davvero clamoroso tra Theo, il Milan e la Juventus. Lo scenario non è dei migliori e i tifosi mostrano preoccupazione.

Nel mondo del calcio, dove le strategie di mercato e le tattiche di gioco si intrecciano in maniera complessa, le vicende riguardanti i trasferimenti dei giocatori sono sempre al centro dell’attenzione.

Quest’anno, uno dei nomi che fa più rumore nel calciomercato è quello di Theo Hernandez, terzino francese del Milan, il cui futuro sembra essere segnato da possibili grandi cambiamenti.

Theo Hernandez: un talento in discussione

Nonostante le indiscutibili doti tecniche, Theo Hernandez sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative, caratterizzata da prestazioni altalenanti che hanno alimentato dubbi sulla sua continuità e capacità di essere decisivo per la squadra rossonera. Questa situazione ha inevitabilmente riflettuto sulla trattativa per il rinnovo del suo contratto, attualmente in stallo, dati i mancati aggiornamenti tra le parti dopo i contatti iniziali avvenuti durante l’estate. La recente indiscrezione che circola sul futuro del terzino rossonero è destinata a generare ansia e preoccupazione tra i tifosi che, essendo molto legati al francese, non accoglierebbero di buon grado quanto potrebbe accadere nel prossimo futuro.

Theo via dal Milan per “colpa” della Juve

La possibile partenza di Hernandez dal Milan potrebbe vedere protagonista la Juventus, non direttamente interessata all’acquisto del giocatore, ma come parte di un complesso intreccio di mercato. Il club bianconero, infatti, potrebbe facilitare l’assalto del Manchester United a Hernandez – scrive Calciomercato.it – mostrando interesse per Joshua Zirkzee, attaccante dei Red Devils il cui futuro sembra essere lontano dall’Inghilterra dopo le prestazioni non convincenti e la volontà del nuovo allenatore di cederlo. Giuntoli potrebbe dunque “finanziare” l’affare Theo per il Manchester United acquisendo le prestazioni sportive di Zirkzee. Un intreccio che, in attesa che il terzino francese firmi il rinnovo, non può che non preoccupare i tifosi del Milan.

Un rinnovo cha tarda ad arrivare

Moncada ha parlato del rinnovo di Theo in una recente intervista spiegando che le contrattazioni con il giocatore siano in corso da circa due mesi e che, a tal proposito, filtrano buone sensazioni. Le recente indiscrezioni di mercato alimentano qualche dubbio in merito ma al contempo la piazza deve fidarsi della proprietà che assicura la piena volontà di tenere in rossonero il giocatore che, a dirla tutto, non ha mai aperto ad una possibile cessione.

