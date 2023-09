Trajkovski avverte l’Italia: «Cerchiamo un’altra impresa, la Macedonia del Nord non vuole smettere di stupire»

Aleksandar Trajkovski, attaccante della Macedonia del Nord che sabato sfiderà gli azzurri, ha parlato a Tuttosport del suo gol contro l’Italia costato il Mondiale a Mancini. Le sue dichiarazioni.

TRAJKOVSKI – «Il gol all’Italia segnato un anno e mezzo fa è stato il più importante della mia carriera. Quella vittoria resta una pagina storica per il nostro Paese, ma adesso vogliamo riprovarci. Sappiamo che l’Italia è molto forte, ma la Macedonia del Nord non vuole smettere di stupire. Cercheremo di fare un’altra impresa. E poi per me le partite contro l’Italia sono sempre speciali…Come dite voi in Italia: non c’è due senza tre»

