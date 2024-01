Il giornalista nerazzurro Filippo Tramontana ha voluto parlare dell’Inter facendo delle considerazioni sui bilanci nerazzurri

Tramite L’Interista, Filippo Tramontana ha voluto parlare dell’Inter e dei bilanci attuali della società.

«Non capiscono nulla dei bilanci dell’Inter. Non vedo problemi di fallimento. L’Inter ha questa situazione da risolvere entro maggio 2024 e le prospettive sono cambiate nel momento in cui si è qualificata per il Mondiale per club del 2025».

L’articolo Tramontana: «Inter? Non vedo problemi di fallimento, ma il debito…» proviene da Inter News 24.

